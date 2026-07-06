Sie verließ eine Wohngruppe: 16-Jährige aus Seehausen wieder da
Aktualisierung vom 6. Juli um 11.26 Uhr: Das vermisste Mädchen wurde gefunden
Wie das Polizeirevier Börde am Montag mitteilte, wurde das 16-jährige Mädchen bereits am 2. Juli von Beamten aufgefunden.
Die Suche nach ihr wurde damit eingestellt.
Originalmeldung vom 1. Juli um 12.25 Uhr:
Seehausen - Seit Montag wird ein 16-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Börde vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Ersten Informationen des Polizeireviers Börde zufolge ist die Teenagerin seit dem Abend des 29. Juni verschwunden.
Sie hat eine Wohngruppe für Jugendliche in Seehausen (Sachsen-Anhalt) verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt.
Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll die 16-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach vermisst worden sein.
Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.
Originalmeldung am 1. Juli um 12.25 Uhr, zuletzt aktualisiert am 6. Juli um 11.26 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeirevier Börde