Sie verließ eine Wohngruppe: 16-Jährige aus Seehausen wieder da

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In Seehausen wurde seit Ende Juni nach einer 16-Jährigen gesucht. Jetzt wurde sie durch die Polizei gefunden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Aktualisierung vom 6. Juli um 11.26 Uhr: Das vermisste Mädchen wurde gefunden

Wie das Polizeirevier Börde am Montag mitteilte, wurde das 16-jährige Mädchen bereits am 2. Juli von Beamten aufgefunden.

Die Suche nach ihr wurde damit eingestellt.

Originalmeldung vom 1. Juli um 12.25 Uhr:

Seehausen - Seit Montag wird ein 16-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Börde vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat die 16-Jährige gesehen und weiß, wo sie sich aufhält?
Wer hat die 16-Jährige gesehen und weiß, wo sie sich aufhält?  © Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeirevier Börde

Ersten Informationen des Polizeireviers Börde zufolge ist die Teenagerin seit dem Abend des 29. Juni verschwunden.

Sie hat eine Wohngruppe für Jugendliche in Seehausen (Sachsen-Anhalt) verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll die 16-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach vermisst worden sein.

Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.

Originalmeldung am 1. Juli um 12.25 Uhr, zuletzt aktualisiert am 6. Juli um 11.26 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeirevier Börde

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