06.07.2026 11:26 Sie verließ eine Wohngruppe: 16-Jährige aus Seehausen wieder da

In Seehausen wurde seit Ende Juni nach einer 16-Jährigen gesucht. Jetzt wurde sie durch die Polizei gefunden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Aktualisierung vom 6. Juli um 11.26 Uhr: Das vermisste Mädchen wurde gefunden

Wie das Polizeirevier Börde am Montag mitteilte, wurde das 16-jährige Mädchen bereits am 2. Juli von Beamten aufgefunden. Die Suche nach ihr wurde damit eingestellt.

Originalmeldung vom 1. Juli um 12.25 Uhr:

Seehausen - Seit Montag wird ein 16-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Börde vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat die 16-Jährige gesehen und weiß, wo sie sich aufhält? © Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeirevier Börde Ersten Informationen des Polizeireviers Börde zufolge ist die Teenagerin seit dem Abend des 29. Juni verschwunden. Sie hat eine Wohngruppe für Jugendliche in Seehausen (Sachsen-Anhalt) verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll die 16-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach vermisst worden sein.