Zurück in Pflegeeinrichtung: Vermisste Seniorin aus Hamburg wieder aufgetaucht
Update vom 6. Juli, 12.57 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung eingestellt
Die Vermisste wurde am Sonntagnachmittag wohlbehalten angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Pflegeeinrichtung übergeben.
Erstmeldung vom 5. Juli, 11.12 Uhr:
Hamburg - Seit Samstag wird eine 82-Jährige aus Hamburg vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.
Die Seniorin verließ laut den Beamten am Nachmittag gegen 15 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in der Jütländer Allee im Stadtteil Stellingen, seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Sorgen macht vor allem ihr gesundheitlicher Zustand. Die Seniorin. ist demnach dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.
Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bitten die Ermittler nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Dafür veröffentlichten sie ein Foto der 82-Jährigen.
Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sollen sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 melden. Wer die Frau sieht, kann den Notruf 110 wählen.
Erstmeldung am 5. Juli um 11.12 Uhr, aktualisiert am 6. Juli um 12.57 Uhr.
Titelfoto: Polizei Hamburg