Vermisste Dresdnerin Corina Niemand (43) offenbar tot! Knochen unterhalb der Begerburg entdeckt

Dresden - Schock-Fund in Dresden-Dölzschen! Ein Anwohner hat auf seinem Grundstück einen menschlichen Knochen entdeckt. Mittlerweile ist klar, dass er zu der vermissten Corina Niemand (43) gehört, die seit März 2024 vermisst wird. Die Polizei hofft nun mit der Veröffentlichung des Falls bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" auf brauchbare Hinweise.

Corina Niemand (43) verschwand im März 2024. Schnell ging man von einem Verbrechen aus. © Polizei Dresden

Der einzelne Knochen wurde bereits im Frühjahr dieses Jahres auf einem Grundstück unterhalb der Begerburg in Dölzschen entdeckt. Rechtsmediziner konnten ihn anschließend zweifelsfrei der Vermissten zuordnen. Der Fundort des Knochens befindet sich zudem nur wenige Hundert Meter Luftlinie von der Wohnung der Vermissten entfernt.

Einsatzkräfte durchkämmten nach dem schockierenden Fund mehrere Tage am Stück das felsige Gelände, ohne weitere Spuren ausfindig machen zu können.

Man gehe jetzt davon aus, dass Corina Niemand tot ist. Wie die Frau verschwunden ist, sei dagegen noch immer unklar. Ob Unfall, ein Suizid oder eine Straftat - die Ermittler schließen nichts davon aus.

Corina Niemand wurde zuletzt am Morgen des 23. März 2024 in ihrer Wohnung gesehen. Nachdem sie als vermisst gegolten hatte, überprüfte man mögliche Aufenthaltsorte, die Ermittlungen reichten bis nach Spanien und Hawaii, wo Corina während ihres Studiums eine Zeit lang gelebt hatte. Schon damals ging man von einem Verbrechen aus.