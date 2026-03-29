Sie wird seit Freitag vermisst: Wer hat Helene Jasmin B. gesehen?

Großjena - Die Polizei im Burgenlandkreis bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall .

Mit diesem Foto sucht die Polizei derzeit nach der Vermissten. © Montage: Polizei Burgenlandkreis + animaflorapicsstock/123RF

Seit Freitag wird die 15-jährige Helene Jasmin B. aus Großjena bei Naumburg vermisst.

Laut der Behörde wurde die Jugendliche zuletzt gegen 15 Uhr gesehen. Seitdem ist unklar, wo sie steckt.

Bislang soll es keine Erkenntnisse geben, dass ihr Verschwinden im Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnte.

Da die bisherige Suche nach der Vermissten erfolglos blieb, bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Dazu wurde auch eine Beschreibung der Jugendlichen veröffentlicht: