Sie wird seit Freitag vermisst: Wer hat Helene Jasmin B. gesehen?
Großjena - Die Polizei im Burgenlandkreis bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall.
Seit Freitag wird die 15-jährige Helene Jasmin B. aus Großjena bei Naumburg vermisst.
Laut der Behörde wurde die Jugendliche zuletzt gegen 15 Uhr gesehen. Seitdem ist unklar, wo sie steckt.
Bislang soll es keine Erkenntnisse geben, dass ihr Verschwinden im Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnte.
Da die bisherige Suche nach der Vermissten erfolglos blieb, bittet die Polizei nun um Mithilfe.
Dazu wurde auch eine Beschreibung der Jugendlichen veröffentlicht:
Circa 1,70 Meter groß
Normale Statur
Lange, braune Haare
Trägt eine Brille
Vermutlich bekleidet mit schwarzen Sportschuhen der Marke "Nike", schwarzen Jeans und schwarzer Oberbekleidung
Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Helene Jasmin geben? Wer hat sie nach Freitagnachmittag gesehen? Hinweise nimmt die Polizei im Burgenlandkreis unter Tel. 03443/2820 entgegen.
Titelfoto: Montage: Polizei Burgenlandkreis + animaflorapicsstock/123RF