Spurlos aus "OBI" mit Mann verschwunden? Wo ist Paul, fragt auch "Aktenzeichen XY"

Seit einem Jahr ist Paul B. aus Rathenow (Havelland) spurlos verschwunden. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Der 24-Jährige war am 16. April 2024 im OBI-Baumarkt, der sich im Ort befindet. Dort wurde Paul mit einem unbekannten Mann gesehen, der mit einem Auto unterwegs war. Näheres ist nicht bekannt.

Seitdem fehlt von Paul B. jede Spur, wie die Beamten aus Brandenburg am Montag mitteilten, deren bisherige Ermittlungen nicht ausschließen können, dass Paul B. Opfer einer Tötung wurde.

Bereits am 2. Dezember 2024 ist die erste Suchmeldung an die Öffentlichkeit nach dem Vermissten herausgegeben worden. Doch leider ohne Erfolg.

Aus diesem Grund wendet sich die Mordkommission bei der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF an die Bevölkerung, in der Hoffnung, neue Hinweise von Zeugen zu dem bislang ungelösten Fall zu bekommen.