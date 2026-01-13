Seit Tagen verschwunden: Familie der Vermissten Studentin in großer Sorge

Padua (Italien) - In der Nähe von Padua in Italien verschwand eine 22-jährige Jurastudentin auf rätselhafte Weise. Der Vorfall sorgt in der Region für große Bestürzung.

Annabella Martinelli (22) wird seit dem 6. Januar vermisst. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Lucia Borgonzoni

Wie lamilano.it berichtet, verließ Annabella Martinelli am Abend des 6. Januar gegen 20 Uhr ihr Elternhaus in Teolo, südwestlich von Padua.

Mit ihrem Fahrrad machte sich die 22-Jährige auf den Weg - wohin genau, ist bislang unklar.

Auf Aufnahmen von Überwachungskameras ist Annabella im Zentrum von Teolo zu sehen, wie sie mit ihrem Fahrrad und Pizzakartons in der Hand eine Straße überquert.

Am folgenden Morgen wurde dann Annabellas Fahrrad in Villa di Teolo entdeckt. Es stand abgestellt und angeschlossen an einer abgelegenen Schotterstraße nahe einer Staatsstraße. Doch von der jungen Frau fehlt jede Spur.

In unmittelbarer Nähe entdeckten Ermittler zudem die zwei leeren Pizzakartons, mit denen die 22-Jährige zuletzt gesehen wurde.