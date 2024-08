Mann verschwindet in See: Die Uhr tickt, und die Hoffnung schwindet

Hüfingen - In einem See im Schwarzwald-Baar-Kreis wird nach einem Mann gesucht. Es muss vom Schlimmsten ausgegangen werden.

Die DLRG unternahm alles in ihrer Macht Stehende, um den vermissten Badegast zu finden. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Am Riedsee wurde am gestrigen Samstagabend ein größerer Sucheinsatz von Polizei und Rettungsdienst in die Wege geleitet.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, war gegen kurz nach 21 Uhr Alarm geschlagen worden, dass ein 52 Jahre alter Mann in offensichtlich betrunkenem Zustand im See baden gegangen und danach untergegangen war.

Daraufhin rückte die örtliche DLRG sofort aus, wobei unter anderem ein Rettungshubschrauber, eine Drohne sowie Boote und Taucher zum Einsatz kamen.

Leider verlief die Suche erfolglos, und das Unterfangen musste gegen Mitternacht abgebrochen werden.