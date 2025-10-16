Traurige Gewissheit: Vermisster Student aus Passau tot in der Donau gefunden

Passau - Nach einer Party verschwand ein 26-jähriger Student am 28. September spurlos. Wochenlang suchte die Polizei und fand nun seine Leiche.

Die Polizei konnte den vermissten Studenten aufspüren. Der junge Mann war tot. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ein seit mehreren Wochen vermisster Student aus Passau ist tot in der Donau gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntag im oberösterreichischen Engelhartszell eine zunächst unbekannte männliche Leiche im Fluss gefunden.

Mittlerweile steht fest, dass es sich dabei um den 26-jährigen Vermissten handelt.

Der Student war Ende September nach einer Party in der Nacht nicht mehr aufgetaucht. Bei der groß aufgelegten Suche war neben einem Hubschrauber und einer Drohne auch die Bergwacht im Einsatz.