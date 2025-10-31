10.699
Wo ist Vilja M. (15)? Teenagerin aus dem Erzgebirge ist bereits seit Montag verschwunden
Hermsdorf/Erzgebirge - Bereits seit Montag, dem 27. Oktober, gilt sie als vermisst: Wo ist Vilja M. (15) aus Hermsdorf/Erzgebirge?
Die 15-Jährige verließ am Morgen ihre Unterkunft, um wie üblich zur Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nie an.
Wo Vilja M. seitdem sein könnte, ist ein Rätsel.
Auch ihre möglichen "Hinwendungsorte" hat die Polizei bereits erfolglos überprüft.
Vermisste Personen Aufatmen in Lostau: 84-jähriger Heimbewohner ist zurück
Vilja wird wie folgt beschrieben:
- 1,64 Meter groß
- schlank
- lange, braune Haare
- zeitweise eine Brille
- schwarze Sweatjacke, graue Leggings, weiße Sportschuhe
- schwarzer Rucksack
Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351-483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden