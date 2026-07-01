Nach über vier Jahren: Vermisste Teenagerin lebend gefunden!
USA - Nach fast vier Jahren gibt es endlich ein Happy End: Eine lange vermisste Teenagerin ist lebend gefunden worden!
Am Dienstag teilte die Polizei im US-Bundesstaat Wisconsin mit, dass die 19-jährige Joniah Walker bereits Mitte Mai gefunden worden war.
Zum Schutz der Teenagerin machten die Beamten keine weiteren Angaben zu den Umständen ihres Auffindens - unter anderem auch nicht dazu, wo sie entdeckt wurde, so USA Today.
Walker war im Juni 2022 im Alter von nur 15 Jahren spurlos aus ihrem Zuhause verschwunden.
Ihre Mutter erklärte damals, dass sie ihre Tochter zuletzt im Bett gesehen hatte, bevor sie das Haus verlassen hatte.
"Joniah lag im Bett, weil sie gerade mit der Schule fertig war. Ich bin zu ihr gegangen, um sie zu umarmen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin", erklärte Tanesha Howard dem National Center for Missing & Exploited Children.
Am Tag ihres Verschwindens hatten Mutter und Tochter noch mehrmals telefoniert, bevor Joniah plötzlich nicht mehr reagierte. Eigentlich sollte die 15-Jährige anschließend ihren Vater treffen, erschien dort jedoch nie.
Tanesha Howard richtete immer wieder öffentliche Appelle an ihre Tochter Joniah Walker
Tanesha Howard erklärte: "Er hat mich angerufen und gesagt, dass Joniah nicht ans Telefon geht. Da habe ich sofort gewusst, dass etwas nicht stimmt. Ich bin sofort von der Arbeit gegangen."
Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera war die Jugendliche sogar zu sehen, wie sie gegen 14.30 Uhr einen Wohnkomplex verließ. Auf ihrem Rücken trug sie einen großen grünen Rucksack. Ihre Mutter vermutete damals, dass ihre Tochter jemanden im Internet kennengelernt haben könnte.
"Jemand hat sie gestohlen. Das war mein erster Gedanke. Aber als ich sah, dass sie mit einem großen Rucksack gegangen ist, den ich noch nie gesehen hatte, wusste ich es. Ich dachte: Jemand hat sie weggelockt", erklärte sie.
Immer wieder richtete die verzweifelte Mutter öffentliche Appelle an ihre Tochter und bat sie, nach Hause zu kommen. Nach vier langen Jahren wurde die heute 19-Jährige schließlich lebend gefunden.
Titelfoto: National Center for Missing & Exploited Children