Nach über vier Jahren: Vermisste Teenagerin lebend gefunden!

USA - Nach fast vier Jahren gibt es endlich ein Happy End: Eine lange vermisste Teenagerin ist lebend gefunden worden!

Joniah Walker (19) wurde lebend gefunden. Das rechte Bild zeigt eine computergenerierte Darstellung, wie sie heute aussehen könnte. © National Center for Missing & Exploited Children

Am Dienstag teilte die Polizei im US-Bundesstaat Wisconsin mit, dass die 19-jährige Joniah Walker bereits Mitte Mai gefunden worden war.

Zum Schutz der Teenagerin machten die Beamten keine weiteren Angaben zu den Umständen ihres Auffindens - unter anderem auch nicht dazu, wo sie entdeckt wurde, so USA Today.

Walker war im Juni 2022 im Alter von nur 15 Jahren spurlos aus ihrem Zuhause verschwunden.

Ihre Mutter erklärte damals, dass sie ihre Tochter zuletzt im Bett gesehen hatte, bevor sie das Haus verlassen hatte.

"Joniah lag im Bett, weil sie gerade mit der Schule fertig war. Ich bin zu ihr gegangen, um sie zu umarmen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin", erklärte Tanesha Howard dem National Center for Missing & Exploited Children.

Am Tag ihres Verschwindens hatten Mutter und Tochter noch mehrmals telefoniert, bevor Joniah plötzlich nicht mehr reagierte. Eigentlich sollte die 15-Jährige anschließend ihren Vater treffen, erschien dort jedoch nie.