Drama um wochenlang vermissten 16-Jährigen: Er darf endlich heim, weiß es aber nicht
Taucha - Bereits Ende September verschwand der 16-jährige Pierre W. aus seiner Betreuungseinrichtung in Taucha bei Leipzig. Seitdem ist er unauffindbar, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.
Pierre W. wurde am 26. September gegen 22 Uhr das letzte Mal von seinen Betreuern im Tauchaer Ortsteil Sehlis gesehen. Dann verschwand er. Wohin, weiß niemand.
Ein Handy hat er nicht dabei, weshalb ihm bisher auch nicht mitgeteilt werden konnte, dass er, wie es sein Wunsch war, wieder bei seiner Mutter wohnen darf.
"Möglicherweise führt diese Information dazu, dass er freiwillig zurückkehrt", hofft die Polizei.
Es wird vermutet, dass sich der 16-Jährige im Stadtgebiet von Leipzig aufhalten könnte.
Bisher waren alle Suchmaßnahmen erfolglos. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass er sich aufgrund seines Alters oder fehlenden Geldes in einer Notsituation befindet.
Pierre W. ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine sportliche Statur und blonde, kurze Haare.
"Die Polizei sucht nun nach Personen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten, ihn gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte", erklärte Sprecherin Sandra Freitag.
Wer helfen kann, den vermissten Pierre W. zu finden, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden. Erreichbar ist diese auch unter der Tel. 0341/96646666.
Titelfoto: Montage: Bodo Schackow/dpa; Polizei Sachsen