Wer kann Hinweise geben? Polizei sucht mit Foto nach mysteriösem Mann

Berlin - Mit einem Foto erhofft sich das Landeskriminalamt Berlin jetzt Hinweise aus der Öffentlichkeit. Wer erkennt diesen Mann?

Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Unbekannte verstarb am 27. September 2025 in Berlin.

Fest steht: Der Verstorbene soll zwischen 2021 und 2023 in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg Straftaten begangen haben.

Dabei trat er stets unter dem Namen Manfred Binz, geboren am 22. Februar 1987 in Düsseldorf, auf und behauptete, keinen festen Wohnsitz zu haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass diese Angaben mit hoher Wahrscheinlichkeit frei erfunden sind.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Mann auch in anderen Bundesländern unterwegs war.