Wo ist Bettina S. aus Hamburg? Sie ist dement und braucht dringend Medikamente
Hamburg - Seit Sonntagabend wird die 58-jährige Bettina S. aus Hamburg-Bramfeld vermisst. Die Frau ist vielleicht orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Wer hat sie gesehen?
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Hamburgerin am Sonntagabend gegen 23 Uhr ihre Pflegeeinrichtung und wurde seit dem nicht mehr gesehen.
Die 58-Jährige ist dement und orientierungslos. Außerdem ist sie dringend auf ihre Medikamente angewiesen.
Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Frau geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- ungefähr 1,75 Meter groß
- schlanke Statur
- mittellange, braune Haare
- trägt eine Augenklappe bzw. ein großes Pflaster am rechten Auge
- zuletzt hatte sie eine Jeanshose und eine braune Winterjacke an
Wer Hinweise zu der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg