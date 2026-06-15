Wo ist Bettina S. aus Hamburg? Sie ist dement und braucht dringend Medikamente

Hamburg - Seit Sonntagabend wird die 58-jährige Bettina S. aus Hamburg-Bramfeld vermisst. Die Frau ist vielleicht orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Wer hat sie gesehen?

Wer hat die Vermisste aus Hamburg-Bramfeld gesehen? © Fotomontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Hamburgerin am Sonntagabend gegen 23 Uhr ihre Pflegeeinrichtung und wurde seit dem nicht mehr gesehen.

Die 58-Jährige ist dement und orientierungslos. Außerdem ist sie dringend auf ihre Medikamente angewiesen.

Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Frau geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: