Wo ist Horst Wilfried? 87-Jähriger wird vermisst

Von Dorothee Gomes

Sandersdorf-Brehna - Wo ist Horst Wilfried S. aus Sandersdorf? Der 87-Jährige ist verschwunden.

Horst Wilfried S. wird vermisst. Der 87-Jährige ist mit einem Rollator unterwegs.
Horst Wilfried S. wird vermisst. Der 87-Jährige ist mit einem Rollator unterwegs.

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wird der Mann seit 12 Uhr vermisst.

Der 87-Jährige sei vermutlich in einem grünen Golf mit dem Kennzeichen des Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI) unterwegs.

Trotz Fahndung habe der Vermisste noch nicht gefunden werden können.

Horst Wilfried S. wurde wie folgt beschrieben:

  • schlanke Statur
  • kurze, weiß-graue Haare
  • Rollator
  • vermutlich dunkle Hose und lilafarbener Stoffbeutel

Habt Ihr den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/301-0, aber auch jede andere Dienststelle entgegen.

Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

