Wo ist Horst Wilfried? 87-Jähriger wird vermisst
Sandersdorf-Brehna - Wo ist Horst Wilfried S. aus Sandersdorf? Der 87-Jährige ist verschwunden.
Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wird der Mann seit 12 Uhr vermisst.
Der 87-Jährige sei vermutlich in einem grünen Golf mit dem Kennzeichen des Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI) unterwegs.
Trotz Fahndung habe der Vermisste noch nicht gefunden werden können.
Horst Wilfried S. wurde wie folgt beschrieben:
- schlanke Statur
- kurze, weiß-graue Haare
- Rollator
- vermutlich dunkle Hose und lilafarbener Stoffbeutel
Habt Ihr den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/301-0, aber auch jede andere Dienststelle entgegen.
Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeiinspektion Dessau-Roßlau