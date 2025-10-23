Wo ist Horst Wilfried? 87-Jähriger wird vermisst

Sandersdorf-Brehna - Wo ist Horst Wilfried S. aus Sandersdorf? Der 87-Jährige ist verschwunden.

Horst Wilfried S. wird vermisst. Der 87-Jährige ist mit einem Rollator unterwegs. © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wird der Mann seit 12 Uhr vermisst.

Der 87-Jährige sei vermutlich in einem grünen Golf mit dem Kennzeichen des Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI) unterwegs.

Trotz Fahndung habe der Vermisste noch nicht gefunden werden können.

Horst Wilfried S. wurde wie folgt beschrieben: