Wo ist Lucy? 14-Jährige aus Dresden seit Dienstag verschwunden!

Dresden - Seit Dienstag, dem 4. November 2025, fehlt jede Spur von ihr: Wo ist Lucy C. (14) aus Dresden-Seidnitz ?

Die Polizei sucht aktuell nach Lucy C. (14). © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Polizei Dresden

Das vierzehnjährige Mädchen hat am Abend des 4. Novembers seine Wohnung verlassen.

Wohin der Teenager wollte, ist derzeit vollkommen unklar.

"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft. Bislang konnte die Jugendliche jedoch nicht ausfindig gemacht werden", meldete die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag.

Lucy C. wird wie folgt beschrieben:

für ihr Alter mit 1,78 Meter sehr groß

schlanke Statur

lange, dunkelblonde Haare

schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

schwarze Jogginghose

schwarzes Oberteil

schwarze Daunenjacke

pinke Sporttasche

schwarzer Rucksack

schwarze Umhängetasche

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351-4832233 entgegen.

