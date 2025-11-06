3.536
Wo ist Lucy? 14-Jährige aus Dresden seit Dienstag verschwunden!
Dresden - Seit Dienstag, dem 4. November 2025, fehlt jede Spur von ihr: Wo ist Lucy C. (14) aus Dresden-Seidnitz?
Das vierzehnjährige Mädchen hat am Abend des 4. Novembers seine Wohnung verlassen.
Wohin der Teenager wollte, ist derzeit vollkommen unklar.
"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft. Bislang konnte die Jugendliche jedoch nicht ausfindig gemacht werden", meldete die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag.
Vermisste Personen Zwölfjährige aus Chemnitz vermisst: Wer hat sie gesehen?
Lucy C. wird wie folgt beschrieben:
- für ihr Alter mit 1,78 Meter sehr groß
- schlanke Statur
- lange, dunkelblonde Haare
- schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle
- schwarze Jogginghose
- schwarzes Oberteil
- schwarze Daunenjacke
- pinke Sporttasche
- schwarzer Rucksack
- schwarze Umhängetasche
Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351-4832233 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Polizei Dresden