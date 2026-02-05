Wo steckt Laura (16)? Deutsche fliegt von Athen nach Frankfurt - und verschwindet

Griechenland/Frankfurt am Main - Wo ist sie nur abgeblieben? Seit Wochen fehlt von der 16-jährigen Laura Lomtew jede Spur. Das deutsche Mädchen, das mittlerweile in Griechenland lebt, flog offenbar alleine von Athen nach Frankfurt und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Rund um ihr Verschwinden häufen sich mysteriöse Ungereimtheiten.

Die vermisste Laura Lomtew ist 16 Jahre alt, hat rotblondes Haar und hellblaue Augen. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jacke, eine schwarze Jeans-Hose, schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Streifen und eine graue Schultasche. © Amber Alert/hamogelo

Laut einem Focus-Bericht lebt Laura mit ihren Eltern eigentlich nahe Patras in Griechenland. Am Morgen des 8. Januar verschwand sie bis heute spurlos.

Fest steht inzwischen nur, dass Laura an besagtem Donnerstag ihr Zuhause verließ und nicht in die Schule ging, sondern mit einem Taxi ins 220 Kilometer entfernte Athen fuhr, um von dort aus nach Frankfurt zu fliegen.

Lange wussten die Ermittler jedoch nicht, ob sie den Flug tatsächlich antrat. Die Airline bestätigte dies erst nach insgesamt fünf offiziellen Anfragen der griechischen Polizei und mehrere Wochen nach dem Verschwinden, so der Bericht.

Nun war also zumindest klar: Laura reiste allein nach Deutschland. Eine Polizeioffizierin beklagte gegenüber dem griechischen Sender Action24, dass Lufthansa nicht einmal auf den Hinweis, dass das Leben des Mädchens in Gefahr sei, reagiert habe.

"Laura reiste allein mit Flug LH1283/08JAN26. Weitere Details liegen uns nicht vor", hieß es demnach knapp vonseiten der Fluggesellschaft. Die Lufthansa verwies auf den Datenschutz, während die griechischen Behörden auf ihre Rechtslage pochten, bei der in solchen Fällen eine Auskunftspflicht besteht.