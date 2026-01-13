Zwei Tage lang vermisst: 39-Jährige aus Zeitz ist wieder da

Aufatmen in Zeitz: Die 39-Jährige, die am Sonntag plötzlich verschwand, konnte wohlbehalten gefunden werden.

Zeitz - Große Sorge um eine Mutter aus Zeitz: Die 39-Jährige verschwand am Sonntagmittag. Wer hat sie gesehen?

Die 39-Jährige ist laut Polizei wieder da. © Bildmontage: PI Burgenlandkreis, Carsten Rehder/dpa

"Sie verließ, nach dem was bislang bekannt ist, in einer psychischen Ausnahmesituation die Wohnung im Norden von Zeitz", teilte das Polizeirevier aus dem Burgenlandkreis am späten Sonntagabend mit.

Sie ist offenbar ohne Handy, Schlüssel oder persönliche Dokumente, zu Fuß unterwegs und könnte sich in Gefahr bringen oder durch die kalte Witterung in solche geraten.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Ein Personensuchhund lief in den Bereich Leipziger Straße, Höhe Tiergartenstraße.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis jederzeit unter der Telefonnummer 03443 282 293 entgegen.