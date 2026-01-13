 1.696

Zwei Tage lang vermisst: 39-Jährige aus Zeitz ist wieder da

Eine 39-Jährige verschwand am Sonntagmittag, konnte glücklicherweise aber mittlerweile gefunden werden.

Von Jan-Gerrit Vahl

Update, 13. Januar, 9.45 Uhr: Vermisste Frau ist wohlauf

Aufatmen in Zeitz: Die 39-Jährige, die am Sonntag plötzlich verschwand, konnte wohlbehalten gefunden werden.

Erstmeldung vom 11. Januar, 22.17 Uhr

Zeitz - Große Sorge um eine Mutter aus Zeitz: Die 39-Jährige verschwand am Sonntagmittag. Wer hat sie gesehen?

Die 39-Jährige ist laut Polizei wieder da.
Die 39-Jährige ist laut Polizei wieder da.  © Bildmontage: PI Burgenlandkreis, Carsten Rehder/dpa

"Sie verließ, nach dem was bislang bekannt ist, in einer psychischen Ausnahmesituation die Wohnung im Norden von Zeitz", teilte das Polizeirevier aus dem Burgenlandkreis am späten Sonntagabend mit.

Sie ist offenbar ohne Handy, Schlüssel oder persönliche Dokumente, zu Fuß unterwegs und könnte sich in Gefahr bringen oder durch die kalte Witterung in solche geraten.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Ein Personensuchhund lief in den Bereich Leipziger Straße, Höhe Tiergartenstraße.

Bei Minusgraden verschwand er plötzlich: Vermisster Junge zurückgekehrt
Vermisste Personen Bei Minusgraden verschwand er plötzlich: Vermisster Junge zurückgekehrt

Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis jederzeit unter der Telefonnummer 03443 282 293 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: PI Burgenlandkreis, Carsten Rehder/dpa

Mehr zum Thema Vermisste Personen: