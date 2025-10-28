Waffenfund in Remscheid wächst: Ermittler entdecken weiteren Geheimraum

Remscheid - Nach der Razzia gegen illegale Waffenhändler in Remscheid ( NRW ) sind die Ermittler auf einen weiteren geheimen Raum voller Waffen gestoßen.

Die Polizei entdeckte einen weiteren geheimen Raum voller Waffen. © Polizei Wuppertal

In dem Zimmer sei unter anderem eine Handgranate gefunden worden, die als so gefährlich eingestuft wurde, dass sie in der Nähe gesprengt werden musste.

Nach dem Fund eines riesiges Arsenal mit Kriegswaffen am Sonntagabend hätten sich die Kriminalbeamten den Grundriss des Hauses angeschaut und gemerkt, dass es einen weiteren versteckten Raum geben musste, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Tatsächlich fanden sie eine Geheimtür, die hinter einem Tresor verborgen gelegen habe und nur mit einem versteckten Mechanismus geöffnet werden konnte.

In dem Raum fanden die Beamten unter anderem scharfe Gewehre mit Zielfernrohr und Schalldämpfer, Maschinenpistolen und weitere militärische Waffen. Spezialisten des Landeskriminalamts hätten bestätigt, dass die Waffen funktionstüchtig waren.