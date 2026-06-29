Fußgänger bedroht Frau und verursacht 4000-Euro-Schaden an ihrem Auto: Zeugen gesucht
Dresden - In Dresden-Hellerau hat ein bislang unbekannter Fußgänger eine Autofahrerin (70) bedroht und ihr Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Juni gegen 16.30 Uhr.
Die 70-Jährige musste damals auf der Straße Am Grünen Zipfel (Ecke des Moritzburger Weges) verkehrsbedingt halten. In diesem Moment sprach ein Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war, die Fahrerin an und beschimpfte sie.
Er warf der älteren Dame vor, dass sie seinen Vierbeiner überfahren wollte. Kurz daraufhin schlug und trat der Mann gegen den Kia Sorento der 70-Jährigen.
Damit verursachte er einen Schaden von knapp 4000 Euro, teilte die Polizei mit.
Um den unbekannten Wüterich zu identifizieren, suchen die Beamten nun Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben - insbesondere zum Fußgänger - machen?
Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Steffen Füssel