Fußgänger bedroht Frau und verursacht 4000-Euro-Schaden an ihrem Auto: Zeugen gesucht

Dresden - In Dresden-Hellerau hat ein bislang unbekannter Fußgänger eine Autofahrerin (70) bedroht und ihr Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen .

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in Hellerau beobachtet haben. (Symbolbild/Bildmontage) © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Steffen Füssel

Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Juni gegen 16.30 Uhr.

Die 70-Jährige musste damals auf der Straße Am Grünen Zipfel (Ecke des Moritzburger Weges) verkehrsbedingt halten. In diesem Moment sprach ein Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war, die Fahrerin an und beschimpfte sie.

Er warf der älteren Dame vor, dass sie seinen Vierbeiner überfahren wollte. Kurz daraufhin schlug und trat der Mann gegen den Kia Sorento der 70-Jährigen.

Damit verursachte er einen Schaden von knapp 4000 Euro, teilte die Polizei mit.