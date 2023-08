21.08.2023 13:54 28-Jährige wird nachts in Park sexuell missbraucht: Zeugen gesucht

Eine 28-jährige Frau soll in der Nacht zu Samstag in einem Park in Hamburg-Harburg sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei sucht nach dem Täter und Zeugen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Wer hat etwas gesehen? In der Nacht zu Samstag soll eine 28-jährige Frau in Hamburg von einem unbekannten Mann sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Eine 28-jährige Frau soll in der Nacht zu Samstag in einem Park in Hamburg-Harburg sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei sucht nach dem Täter und Zeugen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Beamten mitteilten, soll es gegen Mitternacht in der Parkanlage zwischen der Schwarzenbergstraße und dem Helmsweg (Stadtteil Harburg) zu dem Vorfall gekommen sein. Demnach wurde die 28-Jährige zunächst von dem Mann in ein Gespräch verwickelt. Als sie weitergehen wollte, hielt der Unbekannte sie plötzlich fest und schlug ihr ins Gesicht.

Anschließend soll er die Frau abseits des Weges sexuell missbraucht haben, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete. Die 28-Jährige erstatte Anzeige bei der Polizei. Zeugenaufruf Zehnergruppe greift Teenager an: Erst mit Reizgas besprüht, dann ausgeraubt Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

kräftige/muskulöse Figur

"südländische" Erscheinung

Bart entlang des Unterkiefers

Gesichtsnarben im Bereich der rechten Schläfe

bekleidet mit einem karierten Hemd, Jeans und dunklen Turnschuhen Zudem soll der Mann eine auffällige Tätowierung auf dem Bauch gehabt haben, bei der es sich möglicherweise um ein Wolfsbild handelte. Hinweise zum Vorfall oder dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa