Diebe stehlen Audi Q7: Stunden später taucht er ausgebrannt wieder auf
Großenhain (LK Meißen) - Erst war er verschwunden, dann tauchte er komplett ausgebrannt wieder auf. Ein Audi Q7 wurde am Donnerstag in Großenhain im Ortsteil Zschauitz/Ebersbach gestohlen.
Gegen 17.45 Uhr war das Auto plötzlich weg. Wie genau es von dem Grundstück des Besitzers entwendet wurde, ist derzeit offen.
Fakt ist, dass der rund zehn Jahre alte Audi Q7 am Morgen gegen 7.30 Uhr komplett ausgebrannt an einer Kiesgrube zwischen Nauleis und Göhra aufgefunden wurde", wie die Polizeam Freitag TAG24 bestätigte.
Das Fahrzeug hatte einen Wert von rund 40.000 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.
Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder der Anzündung des Wagens machen können oder denen in der Nacht ein schwarzer Audi Q7 aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Polizei Dresden