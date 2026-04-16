Mit Schottersteinen beworfen und Rucksack geraubt: Gruppe attackiert Mann nach S-Bahn-Stopp

Röthenbach an der Pegnitz - Am Mittwochabend wurde ein 54-jähriger Deutscher am S-Bahnhof Röthenbach-Steinberg von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und ausgeraubt. Zudem bewarfen die Täter ihn mit Schottersteinen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. © Malin Wunderlich/dpa

Gegen 22.54 Uhr war der Mann aus einer aus Nürnberg kommenden S-Bahn ausgestiegen, als es am Bahnsteig zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von sechs Jugendlichen kam, so die Polizei.

Im Verlauf des Streits entriss ein Täter aus der Gruppe dem 54-Jährigen den Rucksack. Anschließend überquerte dieser die Gleise in Richtung Bahnsteig 1 (stadteinwärts) und bewarf den Geschädigten von dort aus mit Schottersteinen. Danach flüchteten die sechs Jugendlichen gemeinsam in nordöstliche Richtung über die Straße "Am Bahndamm".

Der Haupttäter wird als etwa 16 bis 17 Jahre alt, schlank, mit gelockten Haaren und arabischem Phänotyp beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke.

Die fünf weiteren Jugendlichen waren ebenfalls etwa gleich alt, ebenfalls arabischen Phänotyps und überwiegend dunkel gekleidet, einer davon trug eine weiße Jacke.