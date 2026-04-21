Radfahrer fährt nach Crash auf Elberadweg einfach weiter: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Gleich zwei Vorfälle mit Radfahrern beschäftigen die Dresdner Polizei seit dem Wochenende. Bei beiden sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen.

Am Freitagnachmittag waren zwei Radfahrer auf dem Elberadweg miteinander kollidiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr krachte es auf dem Elberadweg: Nahe der Schlachthofbrücke waren zwei Radfahrer zusammengestoßen.

Ein unbekannter Radler war in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen und hatte auf dem Radweg eine Fußgängerin überholt.

Ein nachfolgender Fahrer (20) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Daraufhin kollidierten die beiden und stürzten. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Nach dem Unfall fuhr der andere Radler einfach weiter.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Man sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Zeugen suchen die Ermittler auch zu einem Zwischenfall in der Äußeren Neustadt: In der Nacht zum Samstag war ein 26-Jähriger gegen 4.10 Uhr beim Rechtsabbiegen an der Kreuzung Louisenstraße/Alaunstraße gegen einen Polestar 2 geprallt und hatte dabei das E-Auto beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.