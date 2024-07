Hundebesitzerin aus Britz in eigenem Haus getötet: Polizei sucht nach Zeugen

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter Birgit K. am vergangenen Mittwoch (17. Juli) innerhalb des Zeitraums zwischen circa 21 Uhr und circa 7 Uhr in ihrem Haus getötet haben soll.

Nachdem die Leiche der 69-Jährigen am vergangenen Freitag obduziert wurde, war klar, dass die Frau in ihrer Wohnung in der Pintschallee Opfer einer Tötung wurde.

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten per Telefon unter 030/4664911777 oder per E-Mail an LKA117@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.