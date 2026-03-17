Autodieb von Blitzer erwischt - Wer erkennt den Mann?
Oranienburg - Im September wurde in Oranienburg-Germendorf ein blauer Audi A4 Avant gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Täter machen können.
Wie die Ermittler bekannt gaben, entwendete der Täter den blauen Wagen in der Nacht zum 24. September 2025 von einem Grundstück.
Doch allzu weit kam er nicht: Gegen 2 Uhr erwischte ihn ein Blitzer auf der A10 in Höhe der Anschlussstelle Niederlehme.
Eine bisherige Suche nach dem Täter blieb erfolglos.
Nun wollen die Beamten von der Bevölkerung wissen: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/851-0 zu melden oder das Hinweisformular im Internet zu nutzen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg/Marijan Murat/dpa (Bildmontage)