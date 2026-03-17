Autodieb von Blitzer erwischt - Wer erkennt den Mann?

Oranienburg - Im September wurde in Oranienburg-Germendorf ein blauer Audi A4 Avant gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen , die Angaben zum Täter machen können.

Wer kann Hinweise zu diesem Autodieb geben? © Polizei Brandenburg/Marijan Murat/dpa (Bildmontage)

Wie die Ermittler bekannt gaben, entwendete der Täter den blauen Wagen in der Nacht zum 24. September 2025 von einem Grundstück.

Doch allzu weit kam er nicht: Gegen 2 Uhr erwischte ihn ein Blitzer auf der A10 in Höhe der Anschlussstelle Niederlehme.

Eine bisherige Suche nach dem Täter blieb erfolglos.

Nun wollen die Beamten von der Bevölkerung wissen: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?