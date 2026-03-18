Autofahrer erfasst Mädchen auf Fahrrad - Zeugen gesucht!
Pirna - Bei einem Unfall in Pirna stürzte ein junges Mädchen von ihrem Fahrrad. Wer hat etwas gesehen?
Der Zusammenstoß ereignete sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr auf der Brückenstraße in Pirna.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 46-Jähriger mit seinem Alfa Romeo auf der Stadtbrücke in Richtung Altstadt unterwegs. An einer Radampel auf der Brückenstraße wollte ein 11-jähriges Mädchen die Fahrbahn überqueren, doch dabei wurde es von dem Alfa Romeo erfasst.
Glücklicherweise trug die 11-Jährige lediglich leichte Verletzungen davon.
Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Radfahrerin gekommen ist, und benötigt dabei die Hilfe der Bevölkerung.
Solltet Ihr Zeuge des Unfalls gewesen sein oder gar Angaben zur Ampelschaltung machen können, werdet Ihr gebeten, Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Titelfoto: Daniel Förster