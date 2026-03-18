Autofahrer erfasst Mädchen auf Fahrrad - Zeugen gesucht!

Pirna - Bei einem Unfall in Pirna stürzte ein junges Mädchen von ihrem Fahrrad. Wer hat etwas gesehen?

Der Alfa Romeo erfasste das Kind an einer Radampel. © Daniel Förster

Der Zusammenstoß ereignete sich am Dienstag gegen 13.20 Uhr auf der Brückenstraße in Pirna.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 46-Jähriger mit seinem Alfa Romeo auf der Stadtbrücke in Richtung Altstadt unterwegs. An einer Radampel auf der Brückenstraße wollte ein 11-jähriges Mädchen die Fahrbahn überqueren, doch dabei wurde es von dem Alfa Romeo erfasst.

Glücklicherweise trug die 11-Jährige lediglich leichte Verletzungen davon.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Radfahrerin gekommen ist, und benötigt dabei die Hilfe der Bevölkerung.