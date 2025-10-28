270 Jahre altes Musikinstrument gestohlen: Geigen-Ganove schlägt in Zehlendorf zu

In Berlin-Zehlendorf ist einem 85-Jährigen eine hochwertige Geige samt zwei Bögen geklaut worden. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Denis Zielke

Wer hat diese Geige gesehen?
Wer hat diese Geige gesehen?  © Polizei Berlin (Montage)

Wie die Beamten am Dienstag auf X mitteilten, sei es am 15. Oktober in einem Einfamilienhaus zu dem Raub gekommen.

Die Geige (Baujahr 1753, Mailand) des 85-Jährigen wurde dort mit in einem Geigenkoffer gestohlen, hieß es weiter in dem Beitrag.

Beschreibung:

Material: Boden / Zargen / Schnecke – Ahornholz, ungeflammt, braun-orange auf dunkelbraunem Holzgrund; Decke – Fichtenholz mit Jahrringen
Originaletikette: C.F. Landulphus fecit Mediolani anno 1753
Bögen: ein Schönfelder, ca. 1870; ein Lamy

Die Kriminalpolizei fragt:

  • Wer kann Angaben zum Verbleib der Geige machen?
  • Wo wurde die Geige zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten?

Sachdienliche Hinweise bitte unter der Vorgangsnummer 251016-1240-420442 an die sachbearbeitende Dienststelle, jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail.

Titelfoto: Polizei Berlin (Montage)

