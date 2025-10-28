270 Jahre altes Musikinstrument gestohlen: Geigen-Ganove schlägt in Zehlendorf zu
Berlin - In Berlin-Zehlendorf ist einem 85-Jährigen eine hochwertige Geige samt zwei Bögen geklaut worden. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie die Beamten am Dienstag auf X mitteilten, sei es am 15. Oktober in einem Einfamilienhaus zu dem Raub gekommen.
Die Geige (Baujahr 1753, Mailand) des 85-Jährigen wurde dort mit in einem Geigenkoffer gestohlen, hieß es weiter in dem Beitrag.
Beschreibung:
Material: Boden / Zargen / Schnecke – Ahornholz, ungeflammt, braun-orange auf dunkelbraunem Holzgrund; Decke – Fichtenholz mit Jahrringen
Originaletikette: C.F. Landulphus fecit Mediolani anno 1753
Bögen: ein Schönfelder, ca. 1870; ein Lamy
Die Kriminalpolizei fragt:
- Wer kann Angaben zum Verbleib der Geige machen?
- Wo wurde die Geige zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten?
Sachdienliche Hinweise bitte unter der Vorgangsnummer 251016-1240-420442 an die sachbearbeitende Dienststelle, jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail.
Titelfoto: Polizei Berlin (Montage)