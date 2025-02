07.02.2025 15:45 1.263 Brutale Messerattacke im Norden: So geht es dem Opfer jetzt

Nach der brutalen Messerattacke auf eine Frau in Rostock am gestrigen Donnerstag hat die Polizei mitgeteilt, dass die 36-Jährige in stabilem Zustand ist.

Von Bastian Küsel

Rostock - Nach der brutalen Messerattacke auf eine Frau in Rostock am gestrigen Donnerstag hat die Polizei ein Update zum Gesundheitszustand der 36-Jährigen gemacht. Am gestrigen Donnerstag wurde eine 36-Jährige in Rostock brutal von einem Mann niedergestochen. Nach einer Not-OP ist sie mittlerweile in stabilem Zustand. © Stefan Tretropp Laut den Beamten erlitt die Frau aus Syrien mehrere Stich- und Schnittverletzungen, ist nach einer Not-OP mittlerweile aber in einem stabilen Zustand. Wie die Ermittler weiter mitteilten, konnte die Frau sogar bereits vernommen werden. Die Polizei geht in diesem Zuge weiterhin davon aus, dass es ein gezielter Angriff auf die 36-Jährige war, nannte aus ermittlungstaktischen Gründen aber keine Einzelheiten. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft währenddessen weiter auf Hochtouren. Nach der Vernehmung von zahlreichen Zeugen aktualisierten die Beamten die Täterbeschreibung noch einmal. Zeugenaufruf Mann rassistisch beleidigt: Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen! Der Verdächtige wird demnach wie folgt beschrieben: 1,75 Meter groß



korpulent



circa 40 bis 50 Jahre alt



dunkle Wattejacke mit Kapuze



blaue Jeans



dunkler Schlauchschal



weiße Mütze

schwarze Handschuhe Hinweise zur Tat, zum Täter oder seinem Aufenthaltsort werden weiterhin unter der Rufnummer 0381-49161616 entgegengenommen.

