Bundeswehrsoldat erschießt vier Menschen: Polizei bittet um Mithilfe

Scheeßel/Bothel - Nach dem Amoklauf mit vier Toten in den Gemeinden Scheeßel und Bothel ( Niedersachsen ) am vergangenen Freitag bittet die Polizei nun um Hinweise.

Der schwarze Suzuki Vitara von vorn. © Polizeiinspektion Rotenburg

Konkret geht es um den Wagen des mutmaßlichen Täters, Bundeswehrsoldat Florian G. (32). Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Suzuki Vitara (siehe Fotos), der laut den Ermittlern im Zusammenhang mit der Tat stehen dürfte.

Nachdem sich der 32-Jährige am Freitagmorgen bei der Von-Düring-Kaserne in Rotenburg (Wümme) gestellt hatte, wurden in dem davor geparkten Wagen unter anderem Munition und ein Molotowcocktail gefunden.