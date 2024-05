Drei Jahre nach tödlichem Raub: Polizei hofft auf neue Hinweise!

Salzgitter - Nachdem 2021 eine Seniorin in Salzgitter ( Niedersachsen ) überfallen und zu Tode gekommen war, hofft die Polizei mit einem erneuten Zeugenaufruf auf neue Hinweise.

Der Ehemann der Seniorin überlebte den brutalen Überfall. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Etwa drei Jahre ist es her, dass das Ehepaar aus Peine in ihrer eigenen Wohnung Opfer eines Überfalls wurde, der tödlich enden sollte.

Am 9. Februar 2021 gegen etwa 14.15 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt in die Wohneinheit in der Bodenstedtstraße.

Beide Senioren wurden von den Eindringlingen niedergeschlagen. Während der Ehemann die Tat überlebte, verstarb seine Ehefrau an den schweren Verletzungen.

Die Polizei bittet nun erneut um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.