17.02.2025 14:26 Explosion in Hamburger Wohnhaus: Polizei gibt Details bekannt

Am Samstag wurde ein Mehrfamilienhaus in Hamburg von einer Explosion erschüttert. Am heutigen Montag gab die Polizei Details bekannt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg am vergangenen Samstag hat sich die Polizei nun zu den Hintergründen des Vorfalls geäußert. Am Samstag wurde ein Mehrfamilienhaus in Hamburg von einer Explosion erschüttert. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden ist beträchtlich. © HamburgNews Demnach wurde die Explosion durch das Zünden von "erlaubnispflichtiger Pyrotechnik" im Erdgeschoss des Treppenhauses verursacht, wie das Fachdezernat für Sprengstoffdelikte (LKA 75) ermittelt hat. Bei der Detonation am späten Samstagabend waren die Hauseingangstür sowie mehrere Fenster zerstört worden. Zudem stellten die Beamten Beschädigungen an mehreren Wohnungstüren fest. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Wer für das Zünden der Pyrotechnik verantwortlich ist, ist noch unklar. Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Zeugenaufruf Frauen in ihren Wohnungen ausgeraubt: Polizei sucht vermeintliche Handwerker Aus diesem Grund hoffen die Ermittler nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeiwache melden.

