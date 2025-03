Explosionen im Toom-Baumarkt: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

Stendal - In der Nacht auf Sonntag ist im Toom-Baumarkt in Stendal ( Sachsen-Anhalt ) ein Feuer ausgebrochen und hat einen hohen Schaden verursacht.

Immer wieder sollen Gasflaschen auf dem Außengelände explodiert sein. © Screenshot/Facebook/Was los in Stendal?

Nachdem vor wenigen Wochen ein REPO-Markt in Gardelegen in Flammen gestanden hatte, mussten zahlreiche Freiwillige Feuerwehren in der Umgebung nun erneut zu einem Feuer in einem Baumarkt in der Altmark ausrücken.

Gegen etwa 23 Uhr wurde der Brand in dem Toom-Markt in der Industriestraße gemeldet.

Auch aus weiter Entfernung hörten Zeugen immer wieder Explosionen, bei denen es sich laut Kreisbrandmeister René Tangelmann um Propangasflaschen handelte. Diese waren auf dem Außengelände gelagert.

Hier soll das Feuer auch größtenteils gewütet haben. Die Waren innerhalb des Baumarktes wurden demnach nicht beschädigt.

Zwischenzeitlich mussten die Feuerwehrleute zwei Gebäude, darunter das Hanse Hotel und das Kinder- und Jugendheim Ambivalenz, in unmittelbarer Nähe des Marktes evakuieren. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Inzwischen sei der Brand gelöscht, hieß es.