Feuer am Brocken: Polizei sucht Wanderer und Bildmaterial

Halberstadt/Wernigerode - Das jüngst vergangene Feuer am Brocken richtete großen Schaden an und konnte nach tagelangem Lodern erfolgreich gelöscht werden. Schnell kamen erste Vermutungen auf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Jetzt wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.