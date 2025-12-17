Fußgänger auf Landstraße totgefahren: Vom Unfallfahrer fehlt jede Spur

Helbra - Tragischer Vorfall im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Dienstagabend wurde eine Leiche bei einer Landstraße entdeckt. Der Mann starb vermutlich durch einen Autounfall . Die Polizei sucht dringend Zeugen .

Auf einer Landstraße in Sachsen-Anhalt wurde offenbar ein Senior totgefahren. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Gegen 17.30 Uhr fanden Autofahrer auf der L255 zwischen Hergisdorf und Helbra (Sachsen-Anhalt) die Leiche eines 76 Jahre alten Mannes.

Die Rettungskräfte hätten noch versucht, den Rentner wiederzubeleben, doch konnten letztendlich nur seinen Tod feststellen.

Zunächst war unklar, wie der Fußgänger ums Leben gekommen war. Die Polizeiinspektion Halle geht jetzt aber davon aus, dass der Mann von einem Auto erfasst wurde.

Vom Unfallwagen und -fahrer fehlte vor Ort jede Spur. Auch meldete sich im Nachgang niemand bei der Polizei.