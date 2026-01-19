Fußgängerin stößt mit Müllauto zusammen: Zeugen nach Unfall in Dresdner Neustadt gesucht

Dresden - Nach einem Unfall am Freitag in der Dresdner Inneren Neustadt, bei dem eine Frau (66) leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall geschah am Brunnen West. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Gegen 16.30 Uhr war die Passantin zu Fuß auf Höhe "Neustädter Markt" am Brunnen West unterwegs gewesen.

Plötzlich stieß ein Müllwagen mit ihr zusammen. Augenscheinlich wurde sie dabei nicht verletzt.

Eine unbekannte Fußgängerin half der 66-Jährigen in ein nahe gelegenes Hotel.

Dort ging es der Frau zunehmend schlechter und sie klagte über Schmerzen.

Daraufhin alarmierte sie die Polizei.