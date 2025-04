Hund in Wald erhängt! Polizei sucht nach Zeugen der scheußlichen Tat

Flensburg - Wer tut so etwas? Bereits vor mehr als einer Woche wurde in Flensburg ein erhängter Hund gefunden. Die Polizei sucht nach dem Täter und Zeugen .

Nach dem Fund eines erhängten Hundes in einem Waldstück in Flensburg sucht die Polizei nach dem Täter und bittet dabei um Hinweise. © Polizeidirektion Flensburg

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wurde der tote Vierbeiner am 1. April in einem Waldstück am Engelsbyer Weg entdeckt.

Der Rüde wurde demnach mit einem dünnen, festen Seil an einem Baum befestigt und hochgezogen. Er konnte nur noch tot vom Baum geborgen werden.

Laut der Polizei handelt es sich bei dem Rüden um einen kleineren weißen Hund mit gelocktem Fell. Es dürfte eine Art Malteser-Pudel-Mischling sein.

Er hatte eine grün-türkise und hellorange Leine um den Hals gelegt, zudem trug er ein schwarzes Halsband. Sowohl Leine als auch Halsband waren geflochten.