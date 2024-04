Volvos hochgebockt und zugeschlagen: Dreiste Diebe klauen Felgen

Kaiserslautern - Als er am Morgen des gestrigen Montags auf das Gelände seines Autohandels kam, wollte der Geschäftsinhaber zunächst seinen Augen nicht trauen: Insgesamt sieben seiner Volvos standen hochgebockt auf Steinquadern - allesamt ohne Räder!

So wurden die Autos am Montagmorgen vorgefunden. © Polizeipräsidium Westpfalz

Dreiste Diebe hatten im Haderwald in Kaiserslautern am Wochenende zugeschlagen. Die entwendeten Felgen haben laut einem Sprecher der Polizei insgesamt einen Wert von mindestens 14.000 Euro.

Demnach muss der Diebstahl am vergangenen Wochenende zwischen Samstagmittag und Montagmorgen passiert sein - also in der Zeit, als der Handel geschlossen hatte.

Unklar ist zurzeit noch, wie sich die Täter Zutritt zu dem Betriebsgelände verschaffen konnten.