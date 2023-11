Leiche seit 2022 nicht identifiziert: Wer kennt diesen toten Mann?

Potsdam - Wer kennt den unbekannten Mann? Die Polizei Brandenburg hat einen Zeugenaufruf gestartet, um eine Leiche zu identifizieren, die bereits 2022 in Potsdam gefunden worden ist.

Mit einer Gesichtsrekonstruktion bittet die Polizeidirektion West um Mithilfe bei der Identifizierung eines verstorbenen Mannes. © 123RF/mickisfotowelt, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte, wurde die nahezu vollständig skelettierte männliche Leiche in den Abendstunden des 29. Juli 2022 in einem Waldstück nahe dem Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke entdeckt.

Zwar liegen den Beamten bislang keine Hinweise auf ein Verbrechen vor, trotzdem wollen sie im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens die Identität des Unbekannten klären, um mögliche Angehörige von seinem Tod unterrichten zu können.

Die bisherigen Ermittlungen haben auch unter Einbeziehung des Landeskriminalamtes und von Kriminaltechnikern zu keinem Ergebnis geführt. Eine passende Vermisstenmeldung sei in den zurückliegenden Jahren ebenfalls nicht eingegangen.

Das Berliner LKA hat nun eine Gesichtsrekonstruktion des Verstorbenen erstellt, mit deren Hilfe aus der Öffentlichkeit gebeten wird.