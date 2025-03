06.03.2025 17:31 Polizei sucht Zeugen: Männergruppen greifen mehrere Jugendliche an

Am Mittwoch kam es sowohl an den Höfen am Brühl als auch im Leipziger Stadtteil Gohlis zu Raubdelikten. In beiden Fällen wurden zwei Jugendliche angegriffen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Mittwochabend kam es sowohl am Leipziger Einkaufszentrum Höfe am Brühl als auch im Stadtteil Gohlis zu Raubdelikten. In beiden Fällen wurden zwei Jugendliche von mehreren Männern angegriffen. Am Mittwoch versuchten mehrere Unbekannte einem 16-Jährigen an den Höfen am Brühl das Portmonee zu stehlen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Gegen 16.10 Uhr versuchten mehrere Täter an den Höfen am Brühl einem 16-Jährigen das Portmonee zu stehlen. Der Teenager hatte sich zusammen mit einem 17 Jahre alten Freund auf einer Parkbank aufgehalten, als ihn ein junger Mann ansprach und fragte, ob er Wechselgeld habe. In dem Moment, als der Jugendliche in seinem Portmonee nachschauen wollte, versuchte der Unbekannte es ihm aus den Händen zu reißen, doch der Junge konnte sich wehren. Zeugenaufruf Kurz nach Mitternacht: Brennender Skoda nicht mehr zu retten Aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus griff ihn daraufhin ein weiterer Täter an. Der 16-Jährige rief um Hilfe. Glücklicherweise schritt ein Passant ein, der die Gruppe schließlich vertrieb. Der Betroffene blieb unverletzt. Nichtsdestotrotz bittet die Polizei die Öffentlichkeit und insbesondere den besagten Passanten bei der Suche nach den Verantwortlichen um Unterstützung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Person 1:

circa 17 bis 18 Jahre alt

circa 1,80 bis 1,85 Meter groß

schlanke Statur

schwarze, kurze Locken, an den Seiten kurz geschnitten

schwarzer Schnurrbart und Bartstoppeln am Kinn

dunkle Augen

Bekleidung: babyblauer Trainingsanzug, beigefarbene Umhängetasche mit grünen Akzenten, schwarze Sneaker

Person 2:

circa 22 Jahre alt

schwarze, kurze Haare

dunkle, buschige Augenbrauen

schwarzer Vollbart

dunkle Augen

trug eine dicke Goldkette Person 1:Person 2: Trio bedroht Jugendliche mit vorgehaltener Waffe Unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes verlangten die Unbekannten die Portmonees. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Ähnliches ereignete sich gegen 19 Uhr im Stadtteil Gohlis. Als ein 17- und ein 18-Jähriger auf der Lindenthaler Straße in Richtung Coppiplatz liefen, wurden sie von einer Gruppe junger Männer angesprochen. Als die beiden nicht darauf reagierten, rannten ihnen drei junge Männer hinterher. Zeugenaufruf Jugendliche Moped-Fans ohne Grund von Mann angegriffen "Unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes", so Polizeisprecherin Sandra Freitag, verlangten sie die Geldbörsen. Sie nahmen sich das Bargeld und machten sich aus dem Staub. Auch hier bittet die Polizei bei der Suche um Mithilfe. Person 1: etwa 16 bis 20 Jahre



circa 1,75 bis 1,80 Meter



schlanke Gestalt



dunkelblondes, kurz rasiertes Haar



sprach Deutsch mit Akzent



Bekleidung: rote Strickjacke mit Kapuze, rote Jogginghose, beigefarbenes T-Shirt



Person 2: etwa 16 bis 20 Jahre



circa 1,75 bis 1,80 Meter

hagere Gestalt

sprach gebrochenes Deutsch

Bekleidung: dunkle Wintermütze, dunkle Jacke, schwarze, weite Jeans In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich telefonisch unter 0341/ 966 4 6666 zu melden. Person 2:

