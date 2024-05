Leipzigerin Liliya (†48) tot am Kulki gefunden: Wieso musste sie sterben?

Leipzig - Die Leiche einer 48-jährigen Frau, die Anfang Februar am Kulkwitzer See bei Leipzig gefunden worden ist, stellt die Polizei weiter vor Rätsel. Jetzt bitten die Behörden die Bevölkerung um ihre Unterstützung.

Liliya Gerr (†48) aus Leipzig war zunächst vermisst worden. © Bildmontage: Polizei Sachsen

Liliya Gerr aus dem Leipziger Stadtteil Grünau war am 4. Januar als vermisst gemeldet worden, zuletzt gesehen wurde sie allerdings schon am 30. Dezember vergangenen Jahres im Bereich ihrer Wohnung in der Mannheimer Straße.

Alles Hoffen und Bangen wurde am 6. Februar allerdings auf tragische Art und Weise enttäuscht, als ihre Leiche in einem Gebüsch nahe eines Schotterparkplatzes am Lausener Weg im Markranstädter Ortsteil Göhrenz entdeckt wurde.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seither wegen des Verdachts des Totschlags. "Die bisherigen Ermittlungen lassen nur den Rückschluss auf einen gewaltsamen Tod der Frau zu", so Polizeisprecher Chris Graupner.

Die Behörden suchen nun nach Zeugen, die Hinweise haben, die hilfreich sein könnten bei der Suche nach dem oder den Tätern. Vor allem gehe es um Beobachtungen und Wahrnehmungen im Wohnumfeld der 48-Jährigen bzw. zu ihrer Person.