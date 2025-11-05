Mann hält Mädchen fest und zieht sich aus! Sie reagiert genau richtig

Hamburg - Wer hat etwas gesehen? Am Dienstagabend ist ein zwölfjähriges Mädchen in Hamburg von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei fahndet nach ihm und sucht nach Zeugen .

In Hamburg ist ein zwölfjähriges Mädchen am Dienstag von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/borusikk, Daniel Karmann/dpa

Wie die Beamten mitteilten, kam es gegen 20.30 Uhr im Amsinckpark (Stadtteil Lokstedt) zu dem schlimmen Vorfall. Vom U-Bahnhof Hagendeel kommend wurde das Mädchen demnach dort von dem unbekannten Mann angesprochen.

Im Verlauf des Gesprächs hielt der Täter die Zwölfjährige plötzlich am Arm fest und zog sich vor ihr aus! Das Mädchen konnte sich losreißen und schrie um Hilfe, woraufhin der Mann in Richtung Amsinck-Villa flüchtete.

Die Zwölfjährige lief währenddessen zurück zum U-Bahnhof, wo sich Passanten um sie kümmerten und den Notruf wählten - eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief allerdings erfolglos.

Der Verdächtige wird als circa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Sein Erscheinungsbild war asiatisch, er hatte kurze schwarze Haare und trug einen langen schwarzen Mantel sowie schwarze Schuhe.