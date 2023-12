Mann in der City West niedergeschossen: Wer kann helfen?

Berlin - Schüsse peitschen in Berlin-Wilmersdorf durch die Nacht, ein junger Mann wird getroffen und landet im Krankenhaus. Nun erhofft sich die Polizei nach dem versuchten Tötungsdelikt Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizei fuhr zur Tatzeit ein dunkler Kleinwagen mit gelbem Kennzeichen vom Tatort in Richtung Olivaer Platz davon.

Anschließend kam er in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär behandelt wurde.

Zeugen hätten demnach in der Nacht zum 11. Dezember 2023 schussähnliche Geräusche gehört und die Beamten gerufen, teilte die Behörde mit.

Hinweise, die gegebenenfalls auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die 1. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter der Rufnummer 4664-911111 oder via E-Mail sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für die Übersendung von Bild- und Tondateien wurde ein Hinweisportal eingerichtet.