Mann in Mainz mit Messer verletzt: Als er die Täter wiedersieht, wird es noch schlimmer

Mainz - Nach gleich zwei Messer-Angriffen auf einen 24 Jahre alten Mann in Mainz ermittelt die Polizei nun wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen der Taten.

Bislang verlief die Fahndung nach den Tätern erfolglos. Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums schilderte, was nach dem derzeitigen Ermittlungsstand am vergangenen Ostermontag und am gestrigen Dienstag jeweils in der Nähe des Hauptbahnhofs geschah.

Zunächst war der 24-Jährige am Montag gegen 21.30 Uhr bei der Mainzer Polizei mit einer Stichverletzung am Oberarm aufgetaucht und hatte berichtet, dass er kurz zuvor mit zwei ihm unbekannten Männern in der Parcusstraße in Streit geraten sei. Daraufhin habe einer der beiden ein Messer gezogen und ihm die Verletzung am Arm zugefügt.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das er aber im Laufe des Abends wieder verlassen konnte. Die Polizei begann mit der Fahndung nach den Tätern, die aber zunächst erfolglos blieb.

Der nächste Vorfall ereignete sich dann am darauffolgenden Dienstag, als der 24-Jährige erneut in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs unterwegs war.

An der Ecke Kaiserstraße/Zanggasse entdeckte er zufällig eine Gruppe von drei Männern, von denen mindestens einer bei der Messerattacke am Vorabend beteiligt gewesen sein soll.