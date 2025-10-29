Mann prügelt grundlos 50-Jährigen k. o., der dann reanimiert werden muss

Berlin - Brutale Attacke in Mariendorf: Ein 50-Jähriger musste von Passanten und Rettungskräften reanimiert werden. Zuvor wurde er von einem unbekannten U-Bahn-Schläger bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt.

Die Polizei sucht nach der Attacke im U-Bahnhof Zeugen. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa

Der Polizei zufolge sollen die beiden Männer am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr am U-Bahnhof Westphalweg auf einer Zwischenebene aufeinandergetroffen sein. Ohne Vorwarnung soll der Unbekannte den 50-Jährigen geschlagen haben.

Auch nachdem er zu Boden gegangen war, hörte der Schläger nicht auf. Er prügelte weiter auf ihn ein, ließ ihn bewusstlos und schwer verletzt zurück.

Passanten entdeckten den bewusstlosen 50-Jährigen und reanimierten ihn. Rettungskräfte setzten schließlich die Reanimation fort, ehe er stabilisiert werden konnte. Er liegt mittlerweile auf der Intensivstation im Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Brutalo-Schläger. Er wird wie folgt beschrieben: