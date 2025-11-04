Mann schlägt und beleidigt Libyer: Polizei sucht Zeugen
Meißen - Am Montag hat ein Unbekannter einen Libyer (60) in Meißen verbal und körperlich attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.
Der 60-Jährige war am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Karl-Richard-Hirschberg-Brücke (Eisenbahnbrücke) in Richtung Altstadt unterwegs.
Plötzlich wurde er von einem Mann, der ein Kind dabeihatte, überholt, geschlagen und rassistisch beleidigt.
Als der Geschädigte ein Foto von dem Angreifer machen wollte, schlug dieser nochmals zu. Anschließend machte sich der Täter aus dem Staub.
Der Libyer wurde bei der Attacke leicht verletzt.
Der Angreifer wird laut Polizei wie folgt beschrieben:
- ungefähr 1,70 Meter groß
- kurze, dunkle bis graue Haare
- rötlicher Vollbart
- helle Hosen, grauer Pullover und schwarze Jacke
Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Geschehen und dem Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233.
Titelfoto: Holm Helis