Mann wirft Fahrrad auf Straße: Laster muss ausweichen

Riesa/Großenhain - Zu Vorfällen in Riesa und Großenhain, bei denen jeweils ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr stattfand, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © 123rf/ginasanders

Am 18. April soll ein 46-Jähriger ein Fahrrad auf die Lauchhammerstraße in Riesa geworfen haben. Daraufhin musste ein Lasterfahrer (24) mit seinem Fahrzeug ausweichen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Riesa Stahlwerk 2".

Die Polizei ermittelt gegen den 46-jährigen Deutschen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht zum Montag kam es in Großenhain zu einer ähnlichen Straftat: Unbekannte warfen eine Bakenfußplatte auf die Fahrbahn der Dresdner Straße.

Als daraufhin ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes die Stelle passierte, fuhr er über die Platte und riss sich dadurch Teile vom Unterboden seines Autos ab.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.