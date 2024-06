Polizei rudert nach "brutalem Angriff" auf zwei Mädchen zurück: War doch alles ganz anders?

Am vergangenen Freitag wurden zwei ghanaische Kinder im Ploggenseering in Grevesmühlen von Jugendlichen attackiert. Es war wohl ein rassistischer Angriff. © NonstopNews/Sandra Beckefeldt

Wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten, hat der Staatsschutz inzwischen die Ermittlungen übernommen. Demnach gehen die Beamten bereits einigen Hinweisen nach, werten zudem erstes Bildmaterial aus.

Dennoch bitten die Polizisten die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Dazu wurde ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem sich weitere Zeugen melden und gegebenenfalls auch Bilder und Videos hochladen können.

Das Hinweisportal ist unter folgendem Link zu erreichen: https://mv.hinweisportal.de. Zudem können sich Zeugen weiterhin unter der Rufnummer 03841-203156 oder an jeder Dienststelle melden.



Am Abend teilte ein Sprecher den aktuellen Ermittlungsstand mit. Demnach habe das achtjährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten, die auf die zunächst geschilderte Tat hindeuteten.

Vielmehr wollte das Kind mit seinem Roller an einem Jugendlichen vorbeifahren, dieser versperrte ihr allerdings mit seinem ausgestreckten Bein den Weg und traf sie mit seiner Fußspitze. Eine größere Gruppe Jugendlicher habe sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten. Die beiden Mädchen hätten sich daraufhin verängstigt und weinend an ihre Eltern gewandt, so die Polizei.