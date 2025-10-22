Polizei sucht Erpresser: Unbekannter bedroht Frau mit Schusswaffe und flüchtet
München-Schwabing - Am Dienstagabend bedrohte ein bisher unbekannter Mann auf der Marianne-Brandt-Straße eine 44-Jährige. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.
Die Frau lief gegen 21.50 Uhr die Straße in München entlang, als der Unbekannte sie mit einer Schusswaffe anhielt und ihr Geld verlangte.
Wie die Polizei berichtet, sagte die 44-Jährige dem Täter, kaum Bargeld bei sich zu haben. Ohne die geringe Beute an sich zu reißen, flüchtete der Mann daraufhin in Richtung der Otl-Aicher-Straße in Schwabing.
Das Opfer verständigte umgehend die 110. Die Polizei schickte mehrere Streifen los, um den Unbekannten ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg.
Die 44-Jährige beschreibt den Täter wie folgt:
- männlich
- circa 1,80 Meter groß
- jugendlicher Sprachstil
- weite Kleidung und schwarze Sturmhaube
Wer zum angegebenen Zeitraum in der Marianne-Brandt-Straße, Otl-Aicher-Straße und Weißenhofweg in Schwabing verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit der Tat bestehen könnten, soll sich beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer: 089 2910-0 melden.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa (Symbolfoto)