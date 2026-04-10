Schwer verletzter Mann auf Straße entdeckt: Polizei sucht dringend Zeugen

Mittelherwigsdorf (Landkreis Görlitz) - Zeugen haben im Mittelherwigsdorfer Ortsteil Eckartsberg einen schwer verletzten Mann gefunden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und sucht dringend Zeugen.

Da ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden kann, wird in alle Richtungen ermittelt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, war der 65-Jährige am Mittwochabend gegen 21 Uhr an der Geschwister-Scholl-Straße entdeckt worden.

Laut den bisherigen Ermittlungen sei der Mann, der Hausschuhe anhatte und hilfsbedürftig wirkte, in den Abendstunden offenbar zwischen dem Weinauring in Zittau und dem Auffindeort in Eckartsberg entlang der B99 unterwegs gewesen.

Die Beamten sicherten Spuren an dem Verletzten und an der Stelle, wo er gefunden wurde. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Da ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden könne, gehen die Untersuchungen in alle Richtungen.