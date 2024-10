Sex-Täter schlägt am helllichten Tag im Wald zu! Wer hat diesen Mann gesehen?

Erlangen - Am Freitag, 26. Juli, ist eine Frau im Erlanger Stadtteil Alterlangen Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei hofft nun auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Im Zusammenhang mit dem Sex-Überfall im Juli fahndet die Polizei nach diesem Mann. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Gegen 15 Uhr seien der Unbekannte und sein späteres Opfer in Erlangen-Büchenbach aufeinander getroffen.

Sie wären zu diesem Zeitpunkte noch einige Zeit gemeinsam zu Fuß unterwegs gewesen.

"Die beiden Personen liefen vom Kosbacher Damm kommend die Straße 'Am Europakanal' entlang und bogen in die Dorfstraße ein", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

"Nach einem Einkauf in dem dortigen Lebensmittelgeschäft überquerten sie den Main-Donau-Kanal am Kapellensteg. In dem angrenzenden Waldgebiet neben der Georg-Krauß-Straße kam es zum sexuellen Übergriff auf die Geschädigte."

Die Frau konnte im Anschluss die Flucht ergreifen und traf dabei auf einen Passanten, der sofort die Polizei alarmierte. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.